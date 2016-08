Zlot motocykli WSK w Świdniku. „To coś więcej niż pasja, to miłość” (zdjęcia, wideo)

Jak tłumaczą organizatorzy cały zlot odbywa się głównie po to, żeby kultywować tradycję związaną z motocyklem WSK, którego w Świdniku w latach 1954 – 1985 wyprodukowano ponad 2 miliony.

– To motocykl, który zmotoryzował Polskę epoki PRL. Był też motocyklem najdłużej w Polsce produkowanym – mówi Karol Falenta z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

Na imprezie pojawili się właściciele motocykli WSK z całej Polski. Pan Czesław przyjechał z woj. warmińsko-mazurskiego. Na swojej wuesce z 1973 r. pokonał w drodze do Świdnika 400 kilometrów. – Motocykl kupił mój tata – mówi pan Czesław. – Mam nadzieję, że zrobię sobie zdjęcie przed fabryką i pokażę tacie skąd przyjechał jego motor.

To, że wueski to rodzinna pasja potwierdzają uczestnicy zlotu ze Świdnika: pan Przemek z córką. – Jakie to uczucie, kiedy jedzie się wueską? Szum, huk, mała prędkość. Ale ludzie się oglądają – mówi pan Przemek. Motocykl został odziedziczony po teściu, ale taki sam miał też ojciec pana Przemka. Córka już ma obiecane lekcje nauki jazdy, kiedy tylko podrośnie.

Pytani o to co takiego niezwykłego jest w tych motocyklach, uczestnicy zlotu najczęściej wspominają właśnie rodzinne tradycje. Niektórzy zwracają także uwagę na mankamenty maszyn, które mimo że bywają uciążliwe, to jednak nie są dla nich tak istotne. – Trzeba trochę remontować, żeby dojechać – śmieje się pan Jarosław z Lubartowa, właściciel wueski z 1975 roku.

– To jest coś więcej niż pasja, to jest już miłość. Ten motocykl ma duszę. A kocha się nie za coś, ale pomimo wszystko – dodaje Karol Falenta.

Oprócz wuesek organizatorzy na imprezę zaprosili również posiadaczy wszystkich innych motocykli. Kilkaset maszyn można oglądać na boisku trawiastym przy ul. Sportowej w Świdniku.