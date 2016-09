Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 14. Do sklepu spożywczo-chemicznego w gm. Bełżec wszedł młody mężczyzna w kominiarce. Zagroził sprzedawczyni nożem i zażądał pieniędzy. Chwilę później pomiędzy nim a kobietą doszło do szarpaniny. Ekspedientka została skaleczona w rękę. Na szczęście rana okazała się powierzchowna. Złodziej zabrał z kasy gotówkę i uciekł.

Policjanci z Lubyczy Królewskiej ruszyli w poszukiwania za sprawcą. Ustalenia operacyjne a także zeznania świadków już 40 minut od zgłoszenia doprowadziły do jego zatrzymania. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec gminy Bełżec.

Miał przy sobie nóż, kominiarkę a także wszystkie skradzione pieniądze. Był trzeźwy.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu nawet do 15 lat pozbawienia wolności.