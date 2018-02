Kto zatruł bieliki? Jest nagroda za wskazanie sprawcy. Jeden ptak już zdrowy

Wypuszczanie bielika. (fot. Paweł Duklewski)

Tymczasem warszawska fundacja „LPM - Ruch na Rzecz Obrony Praw Zwierząt i Ludzi” wyznaczyła nagrodę dla osób, które wskażą trucicieli zwierząt m.in. na granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego. Za informację, która przyczyni się do złapania sprawcy można dostać 5 tys. zł.

- Taki proceder trwa od kilku lat. Zwrócili się do nas mieszkańcy tych terenów. Mimo działań policji nadal nie udaje się złapać trucicieli. Panuje zmowa milczenia w tej sprawie – mówi Rafał Gaweł z zarządu fundacji. Jak tłumaczy, fundacja ma podejrzenia, że trucicielami mogą być hodowcy kur, gęsi czy kaczek lub myśliwi.



Pomysł z nagrodą za wskazanie sprawcy nie jest nowy. - W ostatnich 1,5 roku mieliśmy 10 takich akcji. Najwyższa nagroda, którą przyznaliśmy to 10 tys. zł – mówi Gaweł. Do fundacji zwykle zgłasza się nawet kilkaset osób, które przekazują informacje. Można to zrobić anonimowo. - Wśród nich czasami znajdują się precyzyjne wskazania. Wtedy powiadamiamy policję. Jeśli dzięki temu dojdzie do schwytania sprawcy, wypłacamy pieniądze – dodaje.



Jak wyjaśnia Rafał Gaweł, nagrody spełniają także funkcję prewencyjną. - Jeśli ktoś truje zwierzęta i dowiaduje się, że wyznaczono nagrodę za wskazanie go, może przestać to robić. Tak było np. w Siedlcach – mówi.

Informacje można przekazać m.in. mailowo: centrala.lpm@gmail.com