Szedł środkiem jezdni, potrącił go samochód. 40-latek zmarł

We wtorek wieczorem na trasie Hubinek-Ulhówek doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Mężczyzna znajdował się na środku jezdni.

Do wypadku doszło około godziny 19.30 na prostym odcinku drogi, poza terenem zabudowanym. 40-letni Ukrainiec kierujący mercedesem vito w ostatniej chwili zauważył, że środkiem jezdni idzie mężczyzna bez kamizelki odblaskowej. Nie udało mu się go ominąć i doszło do potrącenia.