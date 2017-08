Wzruszający list pani Stanisławy. Podziękowała za to, że policjant odzyskał jej rower

58-latka napisała odręczny list do Komendanta Głównego Policji. Podziękowała za to, że dzielnicowy z Lubyczy Królewskiej odzyskał jej skradziony rower.

Do kradzież roweru 58-letniej mieszkanki Lubyczy Królewskiej doszło w połowie lipca. Chociaż rower nie miał dużej wartości, to jak podkreślała pokrzywdzona właścicielka, był dla niej bardzo cenny. Jak się okazało ze względu na schorzenie, nie może ona chodzić i był to jej jedyny środek lokomocji.

Sprawą ustalenia złodzieja i odzyskania roweru zajął się dzielnicowy - mł. asp. Daniel Puchalski. Mundurowy wpadł na trop złodzieja. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec gm. Jarczów. Funkcjonariusz bardzo szybko odzyskał skradziony jednoślad i przekazał go prawowitej właścicielce.

Szczęśliwa 58-latka postanowiła o tym fakcie poinformować samego Komendanta Głównego Policji wyrażając w przesłanym liście słowa uznania dla swojego dzielnicowego. Jak podkreśliła kobieta, praca w policji nie jest łatwa, ale z pewnością szlachetna.

Dziś Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim podziękował mł. asp. Danielowi Puchalskiemu przyznając mu wyróżnienie.