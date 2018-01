Grób bohatera pochodzącego z Włodawy doczekał się renowacji

W sprawie niszczejącego grobu ppor. Wojtkiewicza na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie u władz Włodawy interweniował regionalista i miłośnik lokalnej historii Mieczysław Tokarski. Było rok 2015 r. Sprawa nabrała biegu. Prośba o interwencję w tej sprawie trafiła do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i zarządcy lubelskiej nekropolii. W 2016 r. mogiła Jana Wojtkiewicza została wpisana na listę grobów wojennych, co umożliwiło rozpoczęcie prac renowacyjnych.

– Grób Jana Wojtkiewicza był już w tak fatalnym stanie, że groziła mu likwidacja – mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. – Rozważaliśmy nawet możliwość przeniesienia mogiły do Włodawy, gdyby się okazało, że to jedyny sposób na jej uratowanie.

Ppor. Jan Wojtkiewicz

Urodził się 6 maja 1888 r. we Włodawie. Od 1898 r. mieszkał w Warszawie. Wybuch wojny zastał go w Holandii. Przez Niemcy przedostał się do Krakowa i wstąpił do legionów Józefa Piłsudskiego. Początkowo służył w 3 kompanii III Batalionu, po czym przeniósł się do II plutonu w legendarnym szwadronie Beliny-Prażmowskiego. Był dowódcą 1 patrolu, następnie plutonu i z czasem awansował na stopień podporucznika kawalerii. Poległ od pocisku artyleryjskiego 4 sierpnia 1915 r. pod Kozłówką. Dwa dni później uroczyście został pochowany w Lublinie. Pośmiertnie został odznaczony orderem Virtuti Militari piątej klasy, Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem Walecznych.