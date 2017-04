Jechała rolkach, czołowo zderzyła się z rowerzystą

Wczoraj w miejscowości Wola Uhruska doszło do zderzenia 13-letniego rowerzysty z 15-latką jadącą na rolkach. Wcześniej w godzinach popołudniowych 12-latka zderzyła się z inną rowerzystką na ścieżce rowerowej we Włodawie. Policja wyjaśnia okoliczności tych zdarzeń.

Do jednego z tych zdarzeń doszło na ścieżce rowerowej przy Al. J. Piłsudskiego 12-letnia rowerzystka zderzyła się z inną cyklistką, a następnie ok. godz. 19:00 na jednej z ulic w m. Wola Uhruska doszło do kolejnego zdrzenia.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że 15-latka z gm. Wola Uhruska jadąca na rolkach zderzyła się z jadącym z naprzeciwka 13-letnim rowerzystą. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Dziewczyna doznała poważnjeszych obrażeń.