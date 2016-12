Nagroda dla biblioteki. Robią dużo szumu wokół książek

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie zajęła II miejsce w kraju i I na Lubelszczyźnie w tegorocznym ogólnopolskim Rankingu Bibliotek 2015. Zostało to ogłoszone podczas poniedziałkowej gali w warszawskiej siedzibie Biblioteki Narodowej.

W rankingu przygotowanym przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą, wzięły udział placówki z całego kraju. Włodawska książnica na drugie miejsca awansowała z ubiegłorocznej czwartej lokaty.

– Uczestniczymy w rankingu od drugiej edycji – mówi Jacek Żurawski, dyrektor włodawskiej MBP. Po ostatnim sukcesie MBP może być postrzegana wręcz jako ulubienica Instytutu Książki.

Niedawno została beneficjentem programu tej instytucji pod hasłem „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”. Celem tegorocznej edycji programu jest zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek oraz przekształcenie ich w centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadające na oczekiwania różnych grup wiekowych. Wsparcie to 30 tys. zł.

– Z pozyskanych środków, uzupełnionych o wkład własny, mamy zamiar kupić sześć zestawów komputerowych, m.in. zestawy iMAC wraz z oprogramowaniem do obróbki i montażu filmów – mówi Beata Wulczyńska z MBP, współautorka projektu. – Pieniędzy ma wystarczyć także na komputery do czytelni naukowej umożliwiające dostęp online do zbiorów innych bibliotek, a także do realizacji takich zadań jak „Interaktywne spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki i innych grup użytkowników”, „Tworzenie cyfrowej bazy danych o regionie z wykorzystywaniem archiwów społecznych” oraz „Stworzenie lepszych warunków do nauki podstawowej obsługi komputera dla emerytów oraz innych osób”.

O pieniądze z programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego zabiegają także pracownicy Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Jednym z pomysłów przewiduje cykl spotkań autorskich z pisarzami reprezentującymi rożne gatunki literackie.

Kolejna inicjatywa sprowadza się do utworzenia „Parku Czytelnika”, czyli zagospodarowania terenu wokół budynku biblioteki przy ul. Partyzantów 40. Nietypowe formy małej architektury w sposób atrakcyjny i praktyczny wpiszą się w miejską przestrzeń i będą stanowić jej trwały element.