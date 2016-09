Pijana kobieta wywróciła się na skuterze

Do wypadku doszło ok. godz. 18. Policjanci ustalili, że kierująca motorowerem 32-latka straciła panowanie nad skuterem i przewróciła się na jezdnię. Została zabrana do szpitala.

Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad 1,5 promila. Została również pobrana od niej krew do analizy.

Za jazdę "na podwójnym gazie" kobiecie może grozić nawet do 2 lat pozbawienia wolności, konsekwencje finansowe oraz zakaz prowadzenia pojazdów.