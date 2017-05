Przed sezonem w Okunince. Ruszyła przebudowa dojścia do głównej plaży

Nad Jeziorem Białym ruszyła gruntowna przebudowa dojścia do głównej plaży. Gmina Włodawa ma na ten cel 320 tysięcy złotych



Inwestycja stała się możliwa po tym, jak z Lokalnej Grupy Działania Poleska Dolina Bugu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 204 tys. zł – mówi Tadeusz Sawicki, wójt gminy Włodawa. – Nasz udział to około 116 tys. zł.

Pieniędzy ma wystarczyć na wymianę nawierzchni. Samo dojście zostanie skomunikowane z ciągiem spacerowym. Pojawi się tam także nowe, stylowe oświetlenie oraz mała architektura rozmieszczona tak, aby uniemożliwić kierowcom parkowanie samochodów w obrębie dojścia na plażę.

– Przy okazji chcemy rozwiązać także problem wód opadowych spływających tam do jeziora – dodaje wójt Sawicki. – Przy bardziej intensywnych opadach deszczówka nam plażę wymywając piasek do jeziora. Chcemy tę wodę tak rozproszyć, aby zdążyła wsiąknąć zanim dotrze do linii brzegowej.

Ostatnio najbardziej popularne wśród letników dojście do lustra wody wyglądało jak z innej epoki. W żaden sposób nie komponowało się z coraz bardziej wyszukaną architekturą położonych po sąsiedzku lokali i pensjonatów. Nie nawiązuje też do niedawno oddanego do użytku ciągu spacerowego.

Przed sezonem w centrum Okuninki drogowcy instalują także estetyczne słupki odgradzające przechodniów od ruchu ulicznego. Nowinką dla wczasowiczów będzie także brak charakterystycznego, białego budynku z prawej strony głównej plaży. W przeszłości należał do włodawskiego MOSiR. Przed kilkoma laty w fatalnym już stanie technicznym został sprzedany znanemu włodawskiemu przedsiębiorcy.

Ten właśnie zdecydował się na jego rozbiórkę i postawienie tam nowego obiektu. Z kolei po sąsiedzku stanął własnie żółty namiot, w którym będzie sprzedawana letnia odzież.