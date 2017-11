Włodawa twierdzą Tadeusza Kościuszki

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości we Włodawie zostały połączone z uroczystym odsłonięciem wyremontowanego pomnika Tadeusza Kościuszki. Przedsięwzięcie to w 90 proc. sfinansowała zaprzyjaźniona z włodawianami Fundacja „Laetitia”.

Pochodzący spod Włodawy Marian Mazurek, założyciel i prezes Fundacji Laetitia ukończył w tym mieście LO im. Tadeusza Kościuszki. Jego kolejny prezent dla miasta to oryginalny portret Naczelnika autorstwa Antoniego Oleszczyńskiego, znanego i cenionego XIX – wiecznego grafika. Mazurek, na co dzień szef dużej warszawskiej kancelarii prawnej, nabył to dzieło na jednej z antykwarycznych aukcji i ofiarował je włodawskiej społeczności (na zdjęciu).

– Nasz przyjaciel Marian Mazurek sprawił nam ogromną niespodziankę – przyznaje Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. – Jeszcze zastanawiamy się, gdzie ulokować jego dar. Jeśli chodzi natomiast o pomnik, to jego odnowienie było chyba najlepszym pomysłem na upamiętnienie dwusetnej rocznicy śmierci Naczelnika.

W lutym burmistrz Muszyński podpisał z Fundacją „Laetitia” i włodawskim stowarzyszeniem Renovabis porozumienie, zgodnie z którym, to fundacja odpowiadała za całość prac. Część pieniędzy pochodziła ze zbiórek, które w ubiegłych latach przeprowadziło stowarzyszenie „Renovabis”. Miasto udzieliło jedynie wsparcia organizacyjnego i logistycznego.

We Włodawie prezes „Laetitii” już wcześniej wsparł finansowo remont tzw. Kolumny Toskańskiej oraz wiele innych włodawskich projektów.

Historia włodawskiego pomnika Tadeusza Kościuszki we Włodawie sięga 1909 roku. Obelisk pierwotnie upamiętniał wizytę w mieście carskiej pary. Okazją były manewry wojskowe. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pomnik został przebudowany. Dwugłowego orła rosyjskiego zastąpił orzeł polski, a na cokole umieszczono wykonany z brązu portret Tadeusza Kościuszki.