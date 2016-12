Włodawa: Zatrzymani za posiadanie nielegalnej broni

Do przeszukań doszło w czwartek. Jako pierwszy został zatrzymany 33-latek z gm. Wyryki. W jego mieszkaniu policja znalazła myśliwską dubeltówkę, którą posiadał bez zezwolenia. 33-latek miał też trzy sieci rybackie i oścież służące do nielegalnego połowu ryb oraz skórę zwierzęcą. - Mężczyzna w piątek został doprowadzony do prokuratury i po wykonaniu czynności procesowych zwolniony - wyjaśnia sierż. Elwira Tadyniewicz z policji we Włodawie.

Za nielegalne posiadanie broni odpowie też 36-latek z Włodawy, który miał w domu skorodowany karabin, dubeltówkę, karabin typy Mauzer oraz broń krótką. W przeszłości 36-latek był już karany za to przestępstwo. - Został doprowadzony celem przeprowadzenia dalszych czynności procesowych do prokuratury z wnioskiem o tymczasowy areszt - dodaje sierż. Elwira Tadyniewicz.

Za posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.