W wyniku wypadku w miejscowości Leszczanka koło Łukowa do szpitala trafiły dwie osoby

Do wypadku doszło w poniedziałek po godz. 17 na drodze wojewódzkiej nr 806 w powiecie łukowskim. Siła uderzenia była tak duża, że ciągnik rolniczy wywrócił się. Droga była zablokowana przez kilka godzin.

39-letni kierowca z Międzyrzeca Podlaskiego, który jechał audi, prawdopodobnie nie zauważył rozrzutnika. Jak informuje policja, pojazd rolniczy nie był dostatecznie oświetlony.

Obaj kierowcy trafili do szpitala. Ich życie nie jest zagrożone.

- Policjanci apelują do wszystkich użytkowników dróg, a w szczególności do osób, które by wykonać prace polowe, muszą poruszać się po jezdni. Osoby te powinny zadbać o swe bezpieczeństwo, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażyć w stosowne oznakowanie i oświetlenie swoje pojazdy - przypomina asp. sztab. Marcin Józwik z policji w Łukowie.