Wjechał na skrzyżowanie, zapomniał, że nie ma pierwszeństwa

Do wypadku doszło w Rossoszy w powiecie ryckim

Jak ustalili policjanci, mieszkaniec gminy Kłoczew, 31-letni kierowca peugeota, nie zachował ostrożności i wjechał na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 33-letniemu kierowcy mazdy z Warszawy.

33-latek i jego żona trafili do szpitala. Podróżujące z nimi 3-letnie dziecko nie doznało obrażeń.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 16.

- Okres świątecznych powrotów dla niektórych nadal trwa, dlatego apelujemy o ostrożność i bezpieczeństwo na drodze. Pośpiech nie sprzyja kierowcom. Pamiętajmy, aby zdjąć nogę z gazu. Wolniej, znaczy bezpieczniej - mówi mł. asp. Katarzyna Szewczuk z policji w Rykach.