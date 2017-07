33-latek wpadł z ikonami na granicy. Usłyszał zarzut przemytu

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Celnicy kontrolujący autokar wjeżdżający do Polski z Ukrainy znaleźli na siedzeniach i półce bagażowej autobusu cztery malowane na drewnie obrazy. Okazało się, że ikony należą do 33-letniego pasażera autobusu. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, dlaczego nie zgłosił malowideł do odprawy celnej. Twierdził, że nie miał świadomości, że narusza przepisy.

Widniejące na deskach wizerunki przedstawiają m.in. Matkę Boską z Dzieciątkiem, Świętego Mikołaja, Chrystusa Pantokratora, zesłanie Ducha Świętego. Wszystkie powstały w II połowie XIX w. lub I połowie XX w. Ikony są dobrze zachowane i utrzymane w charakterystycznej dla sztuki cerkiewnej złotej kolorystyce.

Podróżny usłyszał zarzut przemytu, za co grozi mu grzywna i utrata ikon. Mężczyzna zapowiada, że będzie się starał o zwrot zajętego towaru. Wartość obrazów ustali rzeczoznawca.