33-latek wyszedł na łowy i trafił na policjantów

Policjanci pokrzyżowali plany włamywaczowi, który próbował dostać się do budynków przy ul. Partyzantów w Szczebrzeszynie . Włamywacz stał na balkonie i chciał wybić szybę w oknie kiedy zauważył go policyjny patrol.

Funkcjonariusze ze Szczebrzeszyna podczas patrolu zauważyli na balkonie jednego z budynków przy ul. Partyzantów mężczyznę w kapturze, który latarką oświetlał sobie wnętrze.

– Wzbudziło to czujność policjantów, którzy postanowili przyjrzeć się z bliska sytuacji – opisuje interwencję asp. Dorota Krukowska-Bubiło, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. – Podeszli bliżej, w tym czasie mężczyzna podjął próbę wybicia szyby. Gdy zobaczył mundurowych rzucił się do ucieczki. Policjanci szybko dogonili i zatrzymali uciekiniera. Okazało się, że ten sam mężczyzna wcześniej na tej samej posesji wybił także szybę w innym niezamieszkałym budynku, jednak nie zdołał wejść do jego wnętrza ponieważ przeszkodziły mu w tym zamontowane w oknie kraty.

Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Szczebrzeszyna. Mężczyzna był pijany. Miał prawie półtora promila alkoholu w organizmie.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.