Coraz ostrzejszy konflikt między radnymi PiS a prezydentem Zamościa

Zamojscy radni wydali oświadczenie, w którym odnieśli się do prezydenckich zaproszeń na rozmowy o budżecie. Przyznają, że dzień przed Wigilią prezydent zaprosił ich na spotkanie, które miało odbyć się jeszcze tego samego dnia lub 24 grudnia.

– Przybycie na to spotkanie było niemożliwe ze względu na fakt, że informacja została przekazana zbyt późno – podkreślają.

– O kolejnym spotkaniu, zaplanowanym przez prezydenta na 28 grudnia bez podania godziny, radni Klubu PiS dowiedzieli się z mediów (informacja na ten temat została rozesłana do redakcji w newsletterze – red.). Prezydent nie zwrócił się bezpośrednio do władz klubu, a przekazał informację do mediów – dodają.

Radni uważają, że o spotkaniach powinni być informowani znacznie wcześniej, a forma komunikacji przez środki masowego przekazu jest niestosowna.

– Należy podkreślić, że wcześniej prezydent Andrzej Wnuk pomijał radnych Prawa i Sprawiedliwości nie zapraszając ich na spotkania, w których brali udział inni radni – piszą. – Przedkładane przez nas propozycje do budżetu Zamościa na 2017 r. zostały przez prezydenta w większości odrzucone. Tym samym, w naszym odczuciu, pan Andrzej Wnuk odciął się od współpracy z klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Tegoroczny budżet Zamościa został przyjęty 29 grudnia. Głos „za” dało 13 radnych, a 10 głosowało „przeciw”.