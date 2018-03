Dramat 12-latki z Zamościa. Matka ją zgwałciła i chciała zabić? Są zarzuty

Do tragedii doszło w niedzielę 11 marca na zamojskim osiedlu. W jednym z mieszkań policjanci odnaleźli zakrwawione dziecko. Dziewczynkę w stanie krytycznym przewieziono do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej przebywa tam do dziś.

Do Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy trafiła matka dziecka. W trakcie zdarzenia była w domu sama z córką, bo ojciec 12-latki pracuje za granicą. Do kraju wrócił dopiero po wydarzeniach feralnej niedzieli.

– Po tym, jak biegli wypowiedzieli się, że z kobietą można wykonywać czynności procesowe, została ona doprowadzona do prokuratury – informuje Bartosz Wójcik, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu. – Usłyszała dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy usiłowania zabójstwa swojej córki, w wyniku czego dziecko doznało choroby realnie zagrażającej życiu.

Drugi zarzut dotyczy tego, że używając przemocy i przytrzymując dziewczynkę doprowadziła ją do obcowania płciowego. – Kobieta nie przyznała się do tych czynów. Złożyła wyjaśnienia, których treści nie ujawniamy – dodaje prokurator Wójcik.

Sąd Rejonowy w Zamościu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kobiety. Śledczy mają uzasadnione wątpliwości, co do poczytalności kobiety. Dlatego poproszą o opinie biegłych. Z tego powodu najbliższe trzy miesiące aresztowana spędzi na oddziale psychiatrii sądowej w Krakowie.