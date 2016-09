Prezydent władcą herbu Zamościa. Kto będzie mógł uzyskać zgodę na używanie?

Prezydent miasta będzie decydował o tym, jak wykorzystywany będzie odtąd herb Zamościa – taką decyzję podjęli radni. Uchwała ma wejść w życie już za dwa tygodnie, o ile wojewoda nie uzna, że jest ona niezgodna z prawem.

Projekt uchwały stworzył Damian Miechowicz, dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji zamojskiego ratusza.

– Poprzednia uchwała w tej sprawie, przyjęta prawie 20 lat temu, mówiła jedynie o tym, jak wygląda herb Zamościa. Obecna precyzuje, kto i na jakich zasadach może posługiwać się symbolem miasta – wyjaśniał. – Nie chodzi nam o to, by ograniczać dostęp do herbu, który jest wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców, tylko o to, by w hipotetycznej sytuacji, gdy ktoś użyje herbu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, prezydent miasta miał narzędzie, dzięki któremu będzie mógł to dobro chronić.