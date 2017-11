Prokuratorskie zarzuty dla prezydenta Zamościa. Poświadczenie nieprawdy i przywłaszczenie

Chodzi o zakup urządzenia do wykrywania podsłuchów. Trzy dni po tym, jak Andrzej Wnuk objął władzę, zamojski magistrat zamówił w specjalistycznym sklepie detektywistycznym we Wrocławiu detektor cyfrowy Protect 1206i. Kosztujące 1820 zł urządzenie, zgodnie z opisem producenta, służyło do wykrywania bezprzewodowych podsłuchów analogowych i cyfrowych z niewielkiej odległości.

Rzecznik prezydenta tłumaczył jednak, że zadaniem nowego nabytku jest badanie natężenia hałasu podczas „różnego rodzaju eventów”. Potwierdził, że aparat trafił do sekretariatu prezydenta Zamościa i był po raz pierwszy wykorzystany podczas miejskiej imprezy sylwestrowej 2014/2015.

Urządzenie zainteresowało miejskich radnych. Niepokój jednego z nich wzrósł, gdy zaprezentowane mu urządzenie okazało się inne niż to pokazane na stronie producenta. – Urządzenie wyglądało inaczej niż to, ale naklejka inwentarzowa była taka sama, jak ta na fakturze – mówi radny Rafał Zwolak. – Napis PROTECT 1206i ledwo się jednak trzymał. Była na nim naklejona nazwa aparatu kupionego przez magistrat. Co więcej zauważyłem, że zmieniona została naklejka inwentarzowa. Uznałem, że to sprawa szyta grubymi nićmi i zawiadomiłem prokuraturę.

W poniedziałek Andrzej Wnuk usłyszał prokuratorskie zarzuty. Pierwszy dotyczy poświadczenia nieprawdy na fakturze, drugi - przywłaszczenia.

Prezydent Zamościa do czasu otrzymania pisemnego uzasadnienia zarzutów odmówił składania wyjaśnień.

– Podkreślam, że jestem niewinny – mówi podczas opublikowanego na swoim profilu oświadczeniu. – Ze spokojem czekam na orzeczenie prokuratorskie lub niezawisłego sądu. Wnuk prosi też, by podawać pełne jego nazwisko i nie zamazywać oczu. – Jestem osobą publiczną i liczę się z takim działaniem opozycji oraz prokuratury – podkreśla.