Przejeżdżała rowerem przez pasy, potrąciło ją auto

Do zdarzenia doszło wczoraj na ul. Partyzantów. Z ustaleń policjantów wynika, że kierująca oplem 36-letnia mieszkanka Zamościa na przejściu dla pieszych potrąciła przejeżdżającą przez pasy rowerzystkę - 18-letnią mieszkankę gm. Tyszowce.

Nastolatka przewieziona została do szpitala. Na szczęście skończyło się na strachu i potłuczeniach.

Obie uczestniczki zdarzenia za naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym, ukarane zostały mandatami karnymi.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drodze. - Kierowcom przypominamy, że zbliżając się do przejścia dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność. W myśl obowiązujących przepisów kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim jak również omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Rowerzystom zaś przypominamy, że przed przejściem dla pieszych zobowiązani są do tego by zejść z roweru i przeprowadzić go przez pasy - informuje policja.