Radni zaniepokojeni planami zmian w ordynacji wyborczej. Piszą list

Radni gminy Zamość, sołtysi oraz angażujący się w politykę mieszkańcy napisali list do prezydenta, premier oraz posłów i senatorów PiS, w którym opowiedzieli się przeciwko zmianom w ordynacji wyborczej.

Zmiany, które być może już niedługo wejdą w życie oznaczają m.in. likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin. W przypadku gminy Zamość może to skutkować zastąpienie dzisiejszych 21 jednomandatowych okręgów wyborczych 3–7 okręgami, w których wybieranych będzie od 3 do 7 radnych.

Samorządowcy obawiają się, że skutkami zmian będzie m.in. pozbawienie mieszkańców prawa do zakładania Komitetów Wyborczych Wyborców; ograniczenie prawa do podejmowania decyzji o tym, kto będzie rządził; pozbawienie mieszkańców małych sołectw swoich przedstawicieli w radach gmin.

– Zmieniona ordynacja upolityczni też wybory na szczeblu samorządów gminnych, gdyż kandydaci na radnych rady gminy zmuszeni będą starać się o miejsce na listach komitetów wyborczych partii politycznych i organizacji, z późniejszymi tego konsekwencjami – czytamy w stanowisku.

Sygnatariusze pisma podkreślają też, że wprowadzenie okręgów wielomandatowych nie będzie dobrze służyło rozwojowi idei samorządowej oraz zaangażowania obywatelskiego.

– Mieszkańcy Polski lokalnej zasługują za szacunek – podkreślają. – Wierzymy, że polski parlament szanował będzie prawo mieszkańców gmin do stanowienia o swoich lokalnych sprawach.