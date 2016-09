Wczoraj policjanci z Frampola zatrzymali dwóch włamywaczy do domu w gminie Goraj. To 30-latek z gminy Sułów oraz 41-latek z gminy Szczebrzeszyn. Weszli do środka przez okno. Ukradli 20 zł i zjedli 2 kg kiełbasy oraz pozostawiony przez gospodynię talerz pierogów. Uciekli po najedzeniu się do syta.

Głodni włamywacze byli kopletnie pijani. Mieli po 3 promile. Obaj zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszą zarzuty.

Przestępstwo kradzieży z włamaniem zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.