Wypadła z drogi i dachowała. Prawo jazdy miała niecały miesiąc

We wtorek w miejscowości Antoniówka 18-latka straciła panowanie nad swoim samochodem i zjechała do rowu. Następnie auto dachowało i zatrzymało się na pobliskim polu. Dziewczyna zdobyła prawo jazdy niespełna miesiąc temu.

Do zdarzenia doszło po godz. 16.00. 18-latka na zakręcie straciła panowanie nad oplem. Auto zjechało do rowu, dachowało, a następnie zatrzymało się na przydrożnym polu. Wspólnie z nastolatką podróżował jej 18-letni kolega. Oboje trafili do szpitala, ale doznali niegroźnych obrażeń.