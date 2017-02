Zamość: Są miliony na zachodnią obwodnicę, będzie dwupasmówka z rondami

To już pewne. Blisko 82 mln zł unijnego dofinansowania zostanie przeznaczone na przebudowę zachodniej obwodnicy Zamościa. Podpisano umowę o dofinansowanie.

Ponad 5 km nowej drogi krajowej nr 74 prowadzącej od Alei 1 Maja (most na Łabuńce), przez ul. Dzieci Zamojszczyzny aż do granic miasta na końcu ulicy Szczebrzeskiej (okolice „Rolniczaka”) zostanie przebudowane dzięki środkom z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Powstanie tam dwupasmówka z rondami w miejscu dotychczasowych skrzyżowań.

– To bardzo ważna droga łącząca przejścia graniczne w Zosinie i Hrebennem prawie bezpośrednio z autostradą A4 – mówił podczas uroczystego podpisania umowy prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. – Przede wszystkim jednak to droga wymagająca nie tylko potężnych nakładów finansowych, ale i nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa.

– Inwestycja ta przyczyni się do usprawnienia komunikacji oraz spowoduje, że znaczna część ruchu opuści centrum miasta, co będzie miało pozytywny wydźwięk także w aspekcie ochrony środowiska – podkreślał wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Z kolei wojewoda Przemysław Czarnek dodał, że unijne pieniądze trafią do tej części Lubelszczyzny, która pod względem komunikacyjnej jest słabo dostępna.

– Trzeba zrobić wszystko żeby było inaczej, bo jest to przepiękny roztoczański region i przepiękne miasto – podkreślał. – Dlatego inwestycja ta ma niezwykłe znaczenie nie tylko dla mieszkańców Zamościa, ale i całego województwa lubelskiego.