Zamość: Są pieniądze na szkolenia i staże

- To najlepszy moment, by starać się o pieniądze z Urzędu Pracy w Zamościu – uważa Marek Gajewski, rzecznik prezydenta Zamościa. - Mogą z nich korzystać osoby w każdym wieku, warunkiem jest tylko status osoby bezrobotnej. Zachęcamy osoby bezrobotne, jak i pracodawców do korzystania ze wsparcia środków finansowych Urzędu.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, staże czy też szkolenia to tylko niektóre z form wsparcia, które Urząd Pracy ma do zaoferowania. PUP ma też dużą pulę środków na stworzenie dodatkowych stanowisk pracy, na staże dla bezrobotnych i szkolenie zawodowe, z których mogą skorzystać bezrobotni oraz pracodawcy.

- Prowadzony jest też nabór na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych w zakresie operator wózków widłowych z napędem silnikowym i pracownik magazynu, spedytor z certyfikatem kompetencji zawodowych przewoźnika, technolog robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym, handlowiec z kursem komputerowym ECDL i kucharz z egzaminem czeladniczym – wylicza Gajewski.

Wszyscy zainteresowani ofertami PUP mogą uzyskiwać szczegółowe informacje u doradców klienta lub znaleźć je na stronie http://zamosc.praca.gov.pl.