Zamość: Stylowy „Stylowy” ma urodziny

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” świętuje jubileusz 90-lecia. Kinoteatr został otwarty we wrześniu 1926 roku

Przez lata było miejscem spotkań zamojskiej widowni z filmem, a także wybitnymi twórcami. Przed wojną gościł tam m. in. Juliusz Osterwa i Stanisław Woliński. Po wojnie odwiedzali je najwybitniejsi: Jerzy Hoffman, Stanisława Celińska, Daniel Olbrychski, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kolberger, Bartosz Opania, czy Michał Lorenc.

- Kino trzykrotnie zmieniało siedzibę. Przez 68 lat, do 1994 roku mieściło się w budynku dawnego kościoła oo. franciszkanów, następnie w Klubie Garnizonowym, a od 2010 roku w nowym obiekcie wybudowanym z funduszy europejskich oraz Miasta Zamość – mówi Andrzej Bubeła, dyrektor „Stylowego”. – Z racji długiej historii zmieniała się też jego oferta. Kiedy rozpoczynałem w nim pracę, w 1992 roku ludzie zachłystywali się rynkiem kaset video. Przekładało się to na dramatycznie niską frekwencję. W ciągu roku odwiedziło nas zaledwie 92 tys. widzów.

Więcej biletów sprzedawano tylko podczas wyświetlania ówczesnych hitów – „Parku Jurajskiego”, „Bodyguarda”, „Titanica”.

- Przełomem było też „Ogniem i mieczem”, które obejrzało u nas 45 tys. widzów i „Pan Tadeusz” z 40 tys. widzów – wspomina Bubeła. – Frekwencja stale rosła dzięki przejściu na system cyfrowy. W 1999 r. odwiedziło nas 112 tys. widzów. Dziś jest to już ok. 200 tys. osób rocznie, co dla miasta liczącego niewiele ponad 60 tys. mieszkańców jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem.

Wszystko dlatego, że dzisiejsze Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” jest nie tylko kinem wyświetlającym nowości, ale prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną – na ekranie możemy oglądać tam transmisje oper, spektakli teatralnych oraz innych wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

Nadal odbywają się w nim także spotkania w wybitnymi twórcami filmowymi, festiwale filmowe oraz przeglądy kina europejskiego i światowego. W salach kinowo-konferencyjnych CKF „Stylowy” organizowane są konferencje i sympozja naukowe o charakterze lokalnym i międzynarodowym.

- Ciągle chcemy się też rozwijać. W tej chwili planujemy uruchomienie piątej sali kinowej. Wkrótce będziemy ubiegać się o środki zewnętrzne na ten cel – dodaje dyrektor.

Uroczystości jubileuszowe w CKF „Stylowy” rozpoczną się 9 listopada o godz. 19.00.