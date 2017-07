Zamość: Zastanawiają się nad odpadami

Miasto nie wyklucza stworzenia instalacji do termicznego przekształcania odpadów. O wprowadzenie takiego rozwiązania apeluje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Zamojskie PGK wydaje rocznie blisko 10 mln zł na zagospodarowanie odpadów. Największa część tej kwoty, ok. 16 proc., czyli ponad 1,5 mln zł przeznaczonych jest na zagospodarowanie tzw. RDF, czyli paliwa alternatywnego. Zgodnie z przepisami odpady komunalne, które przeszły proces odzysku, ale wciąż posiadają wartość energetyczną, nie mogą trafić na zwykłe składowisko odpadów. W województwie lubelskim przekazywane są tylko do cementowni, będących ponadregionalnymi instalacjami do termicznego przekształcania odpadów.

– Z racji znikomej konkurencji w tym obszarze, braku lokalnej instalacji do termicznego przekształcania odpadów, cementownie dyktują niekorzystne warunki współpracy i przerzucają na nas olbrzymie koszty zagospodarowania odpadów. Taka instalacja mogłaby mieć olbrzymie znaczenie dla lokalnej społeczności, dawać tańsze ciepło i pozwalać na tańsze zagospodarowanie odpadów – wyjaśnia Jarosław Maluha, prezes PGK.

Dlatego władze PGK uważają, że władze lokalne powinny rozważyć utworzenie w Zamościu lub okolicach instalacji do termicznego przekształcania odpadów, gdzie RDF byłyby wykorzystywane do uzyskiwania ciepła lub energii. – Należy jednak stanowczo podkreślić, że nie chodzi tu o spalanie śmieci, a odpadów, których w żaden sposób nie da się inaczej zagospodarować – podkreśla Maluha. – Takie działania miałyby olbrzymi efekt ekologiczny, jak również ekonomiczny dla regionu i byłby podstawą do samowystarczalności regionu w zakresie gospodarki odpadami.

Ratusz już nad takim rozwiązaniem się zastanawia. – Miasto analizuje wiele nowoczesnych sposobów ochrony środowiska, obróbki odpadów czy poszukiwania alternatywnych źródeł energii odnawialnej. Znana jest nam oczywiście również metoda termicznego przekształcania odpadów (RDF) – usłyszeliśmy w Wydziale Turystyki i Promocji UM w Zamościu. – Nie jest wykluczone, że z czasem projekt tego typu zafunkcjonuje w Zamościu.