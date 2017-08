Zapisy na Pieszą Zamojską Pielgrzymkę Środowisk Trzeźwościowych

Do Sanktuarium w Krasnobrodzie pątnicy dotrą o godz. 14.00. Tam o godz. 18.00 rozpocznie się msza.

Z tej okazji apel wystosował przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.

– Apel o dar abstynencji kierujemy w sposób szczególny do małżonków i rodziców. Wspieranie współmałżonka

oraz wychowanie dzieci dokonuje się najbardziej poprzez świadectwo życia i osobisty przykład; Tysiące Polaków i ich rodzin cierpi przez alkohol; W Polsce wciąż wzrasta jego spożycie – podkreśla bp Tadeusz Bronakowski.

Głos zabrał także biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Marian Rojek. Duchowny zwraca się do parafii, które w wakacje organizują festyny i dożynki.

– Zwracam się do księży proboszczów, administratorów, wikariuszy i organizatorów wszelakiego rodzaju spotkań mających miejsce na terenie parafii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej o głębokie przemyślenie, czy jest to godne, by łączyć te spotkania z reklamą alkoholu, jego rozprowadzaniem i spożywaniem, a także celebracją Najświętszej Ofiary w tych miejscach –apeluje biskup.

Na pielgrzymkę do Krasnobrodu można zapisywać się do 15 sierpnia w Klubie Abstynenta „Wiarus” (tel. 505 100 150).