Dzień Dawcy Szpiku na UMCS

Akcję organizuje samorząd studentów. Będzie prowadzona na * Wydziale Politologii (od godz. 10 do godz. 14), * Wydziale Filozofii i Socjologii (od godz. 10 do godz. 14) oraz * Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki (od godz. 9 do godz. 13).

– Zarejestrujemy osoby, które w przyszłości są gotowe oddać szpik kostny dla osób chorych na białaczkę. Najpierw przeprowadzimy wywiad lekarski według wytycznych Fundacji DKMS (pomaga osobom cierpiącym na nowotwory krwi – przyp. aut.), a potem pobierzemy wymaz z jamy ustnej. Dane osób trafią do bazy – mówi Bartosz Paluszek, jeden z inicjatorów akcji.

Rejestrować się mogą nie tylko studenci UMCS, ale także osoby spoza uczelni. Aby to zrobić trzeba mieć ukończone 18 lat, nie można też być otyłym. Warto zabrać ze sobą dowód osobisty, a wszystko potrwa maksymalnie pół godziny. Więcej informacji na temat rejestracji i oddawania szpiku kostnego można znaleźć na stronie internetowej dkms.pl/pl/naszpikuj-sie-wiedza

Fundacja DKMS szacuje, że w Polsce co godzinę; na świecie co pół minuty ktoś dowiaduje się, że jest chory na białaczkę. W krajowej bazie dawców szpiku jest obecnie ponad milion potencjalnych dawców.

Rejestracja nie oznacza, że w przyszłości trzeba będzie oddać szpik. Aby tak się stało musi wystąpić zgodność genetyczna z biorcą. W każdej chwili dawca może się także wycofać. Komórki macierzyste pobiera się z krwi albo z kości biodrowej. – Warto przezwyciężyć obawy. Pobyt w szpitalu trwa kilka dni, zabieg nie jest bolesny, a cel szczytny. Poprzez tą akcję staramy się również edukować ludzi – dodaje Paluszek.