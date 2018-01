007 London Escorts: Jak zapowiada się przyszłość wypożyczania aut?

Mogłoby się zdawać, że wypożyczalnie aut to „nudny” segment rynku usług, którego specyfika nie ulega żadnym interesującym zmianom. Ostatnie lata zadają jednak kłam takim przekonaniom. Okazuje się, że firmy operujące na tym poletku odnotowały znaczny wzrost, wynikający z szeregu przemian technologicznych i społecznych. Co to za zmiany i jak ich obecność przekłada się na wartość rynku wypożyczalni, reprezentowanego przez firmy takie jak www.007londonescorts.com

Wzrost w liczbach

W latach 2012–2017 rynek wypożyczalni odnotował dynamiczny wzrost. W przypadku USA przekładało się to na przykład na 2,5% wzrostu ogólnej wartości rocznie (źródło: https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-research-reports/real-estate-rental-leasing/car-rental.html). Przewiduje się, że trend ten będzie miał swoją kontynuację – przynajmniej do 2022 rynek ten ma wciąż się powiększać. Według badań rynkowych, rozszerzeniu ma ulec chociażby baza stałych klientów, dochodząc do liczby 87 milionów osób (źródło: https://www.statista.com/outlook/270/100/car-rentals/worldwide#market-users). Najwięcej nowych klientów ma pochodzić ze Stanów Zjednoczonych, na drugim miejscu mają plasować się Chińczycy, z kolei miejsce trzecie mają reprezentować kraje europejskie – Niemcy i Wielka Brytania – których rynki wypożyczalni aut mają obecnie niemal identyczną wartość.

Źródła sukcesu

Zdaniem ekspertów, największe sukcesy w branży wypożyczalni aut odnoszą firmy spełniające przynajmniej jeden z trzech warunków. Pierwszy to przynależność do dużej franczyzy. Drugim jest posiadanie rozpoznawalnej i sprawdzonej wśród klientów marki. Trzecim atutem dobrze rozwijających się firm jest znalezienie wyspecjalizowanej niszy wśród klienteli. Wszystkie firmy w ostatnich latach wspomagało kilka czynników: Najważniejsze z nich to zakończenie recesji, która przyczyniła się do zmniejszenia wydatków na wycieczki oraz rosnący udział turystyki lotniczej. Na tym drugim czynniku najwięcej skorzystały firmy oferujące wypożyczenie aut już na lotnisku, co umożliwia turystom czy podróżującym biznesmenom na płynną przesiadkę z samolotu do samochodu. Wypożyczalnie aut radzą sobie świetnie nawet w czasach popularności takich usług jak Uber. Jeżeli wierzyć prognozom ekspertów, to nie zanosi się na to, by ten stan rzeczy miał ulec zmianie w ciągu kilku najbliższych lat.