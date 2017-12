4 powody, by wybrać węgiel workowany

Ekogroszek i inne rodzaje ekologicznego węgla, którymi bezpiecznie można palić w domowych piecach, to świetne rozwiązanie na tanie ogrzewanie. Ich cena może się jednak wahać w zależności m.in. od tego czy zdecydujesz się na zakup węgla luzem czy workowanego. Pamiętaj jednak, że choć ten pierwszy jest zazwyczaj tańszy, to w ogólnym rozrachunku bardziej ekonomiczny okazuje się być węgiel workowany.

Jest wydajniejszy

Węgiel w workach jest zdecydowanie bardziej wydajny niż ten przechowywany luzem. A to z tej prostej przyczyny, iż nie jest on narażony na bezpośrednie działanie czynników zewnętrznych, jak chociażby zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura. Dzięki temu kupując węgiel workowany ograniczasz ryzyko jego zwietrzenia czy zawilgocenia, co z kolei daje gwarancję utrzymania wysokiej jakości opału przez znacznie dłuższy czas.

Masz kontrolę nad ilością

Węgiel w workach zawsze będzie w takiej ilości, jaką zapewnił producent w umieszczonej na worku informacji. Ponieważ ekogroszek czy inne paliwo opałowe pakowane jest przez maszyny, a worki są zgrzewane, nie ma też ryzyka, że trafisz na nieuczciwego sprzedawcę, który cię oszuka. Węgiel workowany to również większa kontrola nad tym, ile spalasz i ile opału zostało ci jeszcze do końca sezonu grzewczego.

Łatwiej go przechowywać

Węgiel workowany łatwiej też przechowywać. W pomieszczeniu przeznaczonym na składowanie opału znacznie łatwiej zaprowadzić ład i utrzymać najbliższe otoczenie w czystości. Dla wielu dobrą wiadomością będzie również to, że worki można układać jeden na drugim.

Czysto i wygodnie

Nie można też pominąć tego aspektu, tym bardziej biorąc pod uwagę to, jak łatwo węglem opałowym zabrudzić siebie i wszystko dookoła. Węgiel w workach pomaga utrzymać czystość w okolicach pieca. Jest też znacznie wygodniejszy w użyciu, szczególnie jeśli używasz pieca z podajnikiem.

Artykuł powstał we współpracy z wegielsztygar.pl