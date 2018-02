Aplikacja "sercowa" VR - jak wyglądała praca G2A nad przełomowym wynalazkiem w medycynie?

Aplikacja "sercowa" VR - od gier komputerowych do nowoczesnej medycyny

Jak wynika z raportu przedstawionego przez naukowców, jedynie 40% wad serca u nienarodzonych dzieci jest wykrywanych podczas badań prenatalnych. Do tej pory nauczanie zagadnienia związanego z wrodzonymi wadami serca mogło odbywać się jedynie na zdiagnozowanych przypadkach, za zgodą pacjentki. G2A postanowiło to zmienić, korzystając z rzeczywistości wirtualnej. Zdobyta dotychczas wiedza podczas tworzenia gier w technologii rzeczywistości wirtualnej pozwoliła zaprojektować coś, co może zrewolucjonizować szkolenia studentów oraz lekarzy, a co za tym idzie - poprawić wykrywalność wrodzonych wad serca jeszcze przed urodzeniem.

Aplikacja VR zapewnia przede wszystkim szerszy dostęp do wiedzy praktycznej, rozumianej nie tylko jako lepszą znajomość cech charakterystycznych czy możliwości rozpoznania wad serca, ale także jako pomoc w wypracowaniu odpowiedniej motoryki. Technologia wirtualnej rzeczywistości pozwala na odtworzenie badania USG serca za pomocą specjalnej aplikacji. Dzięki trzymanemu w ręce kontrolerowi oraz okularom VR student lub lekarz może widzieć wszystko i wykonywać swoje działania tak, jakby rzeczywiście badał pacjentkę w ciąży. Już w aplikacji zatem istnieje możliwość oglądania trójwymiarowego modelu z cechami charakterystycznymi dla danej wady serca. Studenci i lekarze będą mieli tym samym możliwość przeprowadzenia testów na modelach 3D i sprawdzenia, czy prawidłowo wykryli wadę.

Opracowanie aplikacji stanowiło zupełnie nowe doświadczenie, łączące informatykę z medycyną. Wykorzystywany dotychczas sprzęt do badań prenatalnych jest bardzo drogi - jego cena może wynosić kilkaset tysięcy złotych. Tymczasem wspomniane wcześniej gogle VR to koszt rzędu kilkaset złotych. Cena aplikacji nie powinna być większa niż 60 euro. To z kolei oznacza niemalże nieograniczony dostęp do praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wrodzonych wad serca.

Praca nad aplikacją G2A w Rzeszowie spotkała się z bardzo pozytywnymi opiniami. Dr hab. med. Marcin Wiecheć, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM, mówi o aplikacji jako o absolutnie przełomowym projekcie:

Da on nieograniczony dostęp do skomplikowanej wiedzy praktycznej na temat wad wrodzonych serca, która w tym momencie jest dostępna jedynie dla nielicznych. Sprzęt do badań prenatalnych jest bardzo drogi - jego cena waha się od 130 do 700 tys. złotych, a przez to niedostępny dla większości ośrodków. Biorąc pod uwagę, że zestawy VR można obecnie kupić za kilkaset złotych, a dostęp do platformy wad serca nie powinien przekroczyć 60 EUR, to rozwiązanie może zrewolucjonizować metodykę nauczania trudnego zagadnienia wrodzonych wad serca i wpłynąć na poprawę wykrywalności tych anomalii przed urodzeniem.

Sami twórcy aplikacji również nazywają go rewolucyjnym rozwiązaniem, mając nadzieję, że wpłynie on na znaczącą poprawę diagnostyki schorzeń u płodów. Z opinii na temat pracy nad projektem G2A wynika, że rozpoznawalność wad serca może wzrosnąć nawet o 95%.

Jak wyglądała praca w G2A nad modelami serca 3D?

Dr med. hab. Marcin Wiecheć wraz ze swoim zespołem opracował zbiór cech charakterystycznych dla poszczególnych wad serca, tworząc warstwowe wydruki 3D, zarówno dla zdrowego serca płodu, jak i tego, które posiada wrodzone wady. Specjaliści G2A w Rzeszowie wprowadzili następnie kolekcję modeli do wirtualnej rzeczywistości, co miało ogromny wpływ na nauczanie w różnych obszarach medycyny, zwłaszcza w metodyce obrazowania. Praca w G2A nad tym projektem umożliwiła stworzenie aplikacji, pozwalającej na zdecydowanie lepsze zrozumienie tego, jak wygląda serce z konkretną wadą oraz tego, na co należy zwracać uwagę, wykonując badanie USG.

Każdy model serca 3D składa się z 8 elementów, które po rozłożeniu pozwalają na dokładną analizę w odniesieniu do porównywanego przypadku. Model drukowany jest w technologii SLA z żywicy fotopolimerowej, dzięki której możliwe jest uzyskanie najwyższej jakości wydruku oraz szczegółowe odwzorowanie budowy serca. Technologia ta pozwoliła również na obniżenie dotychczasowych kosztów związanych z produkcją aż o połowę. W centrum badawczo-rozwojowym G2A w Rzeszowie ma powstać łącznie 30 różnych modeli serca obrazujących najczęstsze, a także najbardziej trudne do rozpoznania wady wrodzone serca. Modele te będą wykorzystywane podczas szkoleń studentów medycyny oraz lekarzy. Krótki czas wydruku modeli serc (około 3 godziny) pozwala na dostosowanie produkcji do potrzeb zamawiających.

Aplikacją “sercowa” VR to doskonały dowód na to, jak wielki potencjał niesie ze sobą technologia rzeczywistości wirtualnej. Modele serca 3D przygotowane przez doświadczonych twórców gier z G2A w Rzeszowie sprawią, że każdy będzie miał możliwość poznania różnicy pomiędzy zdrowym sercem a tym obarczonym wadą. To ogromny krok w kierunku poprawy wykrywalności wad serca jeszcze przed urodzeniem.