Czy istnieje coś takiego, jak praca marzeń?

W niektórych miastach Polski, takich jak Lublin, zwykle ciężko o jakąkolwiek dobrą pracę, bez wymagań co do wysokości osiąganej pensji. Czy jednak w takich przypadkach można poszukiwać pracy marzeń? Dla niektórych największym dobrej jest możliwość pomagania słabszym od nas istotom, bezbronnym, często cierpiącym czy bezdomnym. Jeśli brak pod uwagę kryteria związane z radością niesienia pomocy innym i jednoczesnym zarabianiu pieniędzy, to nawet w Lublinie można znaleźć odpowiednią pracę dla siebie.

Zwierzoluby zawsze pożądane

Połączenie miłości do czworonożnych przyjaciół oraz zarabianie pieniędzy można znaleźć w pracy w schronisku dla zwierząt. Empatia oraz zdolność postępowania i obchodzenia się z różnymi zwierzętami to jednak nie wszystko, żeby nadawać się do tej pracy. Potrzebna jest również wiedza, chociaż parlamentarna, w jaki sposób opiekować się oraz jak pielęgnować znajdujące się w schronisku zwierzęta. Trzeba mieć również sporą odporność psychiczną – w zasadzie codziennie pracownicy takich placówek spotykają się z nieukrywanym cierpieniem swoich podopiecznych, z ich bólem oraz tęsknotą za własnym domem. Ten kawałek chleba słono kosztuje. I to dosłownie.

Nie tylko kariera

Jeśli jednak nie zostałeś do tej pory weterynarzem, ponieważ zawsze brakowało ci odwagi do wykonywania bardziej skomplikowanych zabiegów, jeśli nie jest z ciebie żaden urodziny groomer, nie stać cię na założenie dowolnej hodowli, a do behawiorysty sam chętnie byś się wybrał, poszukaj alternatywnego zajęcia – wiele schronisk potrzebuje wolontariuszy do zaopiekowania się zwierzętami, jakie siedzą, często od lat, w ciasnych klatkach. To zajęcie co prawda nie da ci sławy ani pieniędzy (zresztą praca w schronisku również nie jest bardzo intratna), ale być może pomożesz swojemu sumieniu. Niestety – poza weterynarzem czy salonem pielęgnacji zwierząt ciężko znaleźć dobrze płatne zajęcie związane z opieką nad zwierzętami, nawet w Lublinie (https://www.gowork.pl/praca/lublin;l).