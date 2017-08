Ładny i zadbany trawnik to wspaniała wizytówka każdego domu. Jego wygląd w dużej mierze świadczy o właścicielach, o ich podejściu do kwiatów i krzewów. Posiadanie trawnika ma też wiele zalet. Roślinność zmniejsza hałas, eliminuje kurz i zanieczyszczenia, a także obniża temperaturę powietrza, co da się odczuć szczególnie latem. Zadbany ogród to wspaniałe miejsce do wypoczynku w gronie rodzinnym i nie tylko. Sprawdź, jak założyć trawnik i jak go pielęgnować.

Jak dbać o trawnik w ogrodzie?

Od czego zacząć?

Decydując się na ogród trzeba liczyć się z tym, że później trzeba będzie o niego dbać. Jedną z podstawowych czynności niezbędnych do utrzymania trawnika w ładnym stanie jest jego koszenie. W okresie mniejszych opadów przyda się też zraszanie czy podlewanie trawy.

Wszelkie prace zaczynamy od przygotowania ziemi pod trawnik. Najważniejsze jest przygotowanie gleby, którą trzeba przekopać, odchwaścić i pozbyć się z niej kamieni. Konieczne jest także użycie nawozy, który wzbogaci ziemię w niezbędne jej składniki odżywcze. Gdy to wszystko będzie już zrobione wybieramy odpowiednie nasiona traw, które zasiejemy na odpowiednio przygotowanym gruncie. Wybierając nasiona trzeba mieć na uwadze przeznaczenie trawnika – będzie służył jedynie do wypoczynku, czy też będzie terenem intensywnie użytkowanym? To Ty musisz zdecydować, w jaki sposób będziesz eksploatować swój trawnik, a dopiero później wybrać najbardziej odpowiednie nasiona traw.

Jak pielęgnować trawnik?

Najtrudniej jest zacząć. Przez długi czas nie widać żadnych efektów naszej pracy, dlatego chęci też są mniejsze. Dopiero później, gdy odpowiednio przygotowany przez nas teren zacznie porastać trawa, będziesz dumny z wykonanej pracy i bez większego problemu znajdziesz w sobie siły do dalszej pracy, a będzie jej z pewnością niemało. Trawnik trzeba regularnie kosić, najlepiej rano lub wieczorem. Na większej powierzchni można użyć kosiarki elektrycznej, a tam gdzie dostęp jest utrudniony w ruch powinny zostać wprawione nożyce. Drugim niezbędnym trawie zabiegiem jest nawożenie. Im bardziej użytkowany trawnik tym częstsze nawożenie. Nie można zapomnieć też o nawodnieniu. Jeśli planujemy założyć trawnik na terenie o dużym nasłonecznieniu to dobrze jest wybrać specjalne nasiona na suszę. Dzięki zastosowaniu specjalnych odmian traw ograniczymy do minimum ryzyko wysychania trawnika, który zresztą nie będzie potrzebował tak dużych ilości wody, jak inne odmiany.