Jak oszczędzić energię dzięki nowoczesnym oknom

Do oszczędzania energii w naszych domach przyczynia się wiele czynników. Jednym z ważniejszych są okna. Im trwalsze i szczelniejsze, tym lepiej. Polscy producenci okien zaliczają się do światowej czołówki i nie ustają w wysiłkach, aby je udoskonalać. I odnoszą na tym polu duże sukcesy. Oto kolejny z nich, który można określić przełomowym.

Podstawową różnicą między oknami w Ideal 7000 z ramą wykonaną w technologii powerdur inside a tradycyjnymi oknami z PCV, jest zastosowanie w ościeżnicy specjalnych, termoplastycznych wkładek ze wzmocnionego włókna szklanego Ultradur High Speed, zamiast stalowego wzmocnienia. Co warte jest podkreślenia, wkładki zostały przygotowane w ścisłej współpracy z renomowaną niemiecką firmą BASF.

Największe wyzwanie, jakie stoi przed producentami okien, to wzrastające wymagania w zakresie jakości stolarki okiennej. Konkretnie, właściwości termicznych i izolacyjnych. W 2016 roku poznaliśmy kolejną odpowiedź na te wyzwania, a udzieliła jej firma Aluplast. Dzięki niej trafiły na rynek okna, które mogą go zrewolucjonizować. Dlaczego? Przez zastosowaną zaawansowaną, nowoczesną technologię. Chodzi o okna z serii Ideal 7000, z ramami wykonanymi z zastosowaniem technologii powerdur inside.

Co zyskuje dzięki tej rewolucyjnej technologii statystyczny Kowalski? Dzięki wkładkom zwiększają się właściwości izolacyjne okna, więc mówiąc wprost, będzie nam w domu cieplej, mniej ciepła będzie marnowane.

Jednak zalety izolacyjne, termiczne, bynajmniej nie wyczerpują listy pozytywów okien z serii Ideal 7000 new powerdur inside. Innym ich plusem jest duża łatwość montażu. Już podczas produkcji można je tak przygotować do potrzeb zamawiającego, że czas zamontowania znacząco się skróci. Nie do przecenienia są zalety estetyczne produktu Aluplast. Dzięki włóknom zmniejsza się ciężar okien, przy zachowaniu ich mechanicznych właściwości.

Docenienie powerdur inside