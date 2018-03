Jak przyklejać fototapety na ścianę

Podstawowym problemem dotyczącym fototapet jest wybór motywu, aniżeli ich montaż. Technologia montażu tapet nie jest zbytnio skomplikowana, dlatego też z powodzeniem można obejść się bez pomocy fachowca, tym samym oszczędzając pieniądze. W tym artykule omówimy wszystkie szczegóły i niuanse związane z tapetowaniem pomieszczeń, przeanalizujemy jak zamontować fototapety bez niczyjej pomocy, a także jakie narzędzia i podręczne środki są niezbędne do tego celu.

Podstawowym problemem dotyczącym fototapet jest wybór motywu, aniżeli ich montaż. Technologia montażu tapet nie jest zbytnio skomplikowana, dlatego też z powodzeniem można obejść się bez pomocy fachowca, tym samym oszczędzając pieniądze. W tym artykule omówimy wszystkie szczegóły i niuanse związane z tapetowaniem pomieszczeń, przeanalizujemy jak zamontować fototapety bez niczyjej pomocy, a także jakie narzędzia i podręczne środki są niezbędne do tego celu.

Przygotowanie powierzchni przed klejeniem Należy wziąć pod uwagę fakt, że fototapety mają niewielką grubość, a to oznacza, że po wytapetowaniu wszystkie defekty ściany będą widoczne na ich powierzchni. Przygotowanie ścian do tapetowania niewiele różni się od przygotowania ich do malowania. Ściany należy porządnie zaszpachlować, wygładzić materiałem ściernym, a następnie zagruntować. Warstwa pokrywająca powinna być bardziej gęsta, w tym celu grunt powinien być nakładany kilkuwarstwowo. Dla tych, którzy mają pytania dotyczące tego, czy można przykleić nowe fototapety na stare, odpowiedź brzmi – nie, zdecydowanie nie wato tego robić. Kształty starej fototapety będą widoczne na nowej.

Oprócz dobrego przygotowania ścian przed ich klejeniem, przyda się jeszcze oto taka lista narzędzi Metalowa linijka;

Poziomica;

Ołówek lub długopis;

Nóż kancelaryjny z kompletem ostrzy;

Metrówka;

Wałek gumowy lub specjalna szpatułka do tapet;

Para pędzli (koniecznie wąski i szeroki);

Czysta szmatka;

Drabina lub taboret. Mając zebrane wszystkie wyżej wymienione narzędzia, śmiało można przystąpić do tapetowania. Oczywiście, nie może zabraknąć kleju. Jak odpowiednio go wybrać? Należy dowiedzieć się, jakim typem podłoża cechuje się tapeta, a następnie dopasować do niego optymalny wariant.

Jak prawidłowo przygotować klej do tapet? Przygotowanie kleju również nie należy do skomplikowanych czynności. Wystarczy wsypać zawartość opakowania do wiadra z wymaganą ilością ciepłej wody. Mieszanie kleju należy rozpocząć bezpośrednio po jego wsypaniu. Po dokładnym wymieszaniu należy zostawić go do odstania na 15 min. Po upływie czasu należy wymieszać klej jeszcze raz i przystąpić do tapetowania.

Jak nakleić na ścianę fototapetę? Przyklejanie fototapet na ścianie niewiele różni się od tapetowania pokoju zwykłymi tapetami. Przedstawimy cały proces w postaci instruktażu. Ważne jest, aby pierwszy bryt przykleić prosto, w przeciwnym wypadku pozostałe bryty również nie będą dopasowane. Aby dokładnie położyć pierwszy bryt należy wyznaczyć sobie punkt orientacyjny, wykorzystując do tego poziomice i ołówek. Od tego punktu rozpocznie się tapetowanie. Aby dopasować linię brytu fototapety do tej narysowanej, należy nanieść klej zarówno na fototapetę, jak i na ścianę, tak aby swobodnie przesuwała się po niej. Następnie uważnie i dokładnie usytuujcie linie fototapety wzdłuż tej nakreślonej na ścianie. Najczęstsze błędy, które popełniają osoby początkujące podczas klejenia. Ważne jest, aby pamiętać, że nie wolno zwijać uprzednio posmarowanych klejem tapet. W przeciwnym razie na ich powierzchni zostaną na stałe zagięcia.

Nie należy również zbyt długo zwlekać z przyklejeniem tapet posmarowanych klejem. Lepiej i bezpieczniej będzie przykleić jeden bryt, a następie smarować klejem kolejny.

Pozostałe bryty tapety należy układać na ścianie względem pierwszego, tak aby delikatnie nachodziły na siebie. Grubość brytów nie powinna być większa niż 2 mm.

Nie wszystkie rodzaje fototapet można kleić na zakładkę. Niektóre ich odmiany klei się wyłącznie na styk. Obowiązkowo należy sprawdzić ten szczegół, uważnie czytając informacje na etykietce lub podczas zakupu fototapety w sklepie Uwalls.

Aby wygładzić tapety i pozbyć się pęcherzyków powietrza należy wykorzystać szpatułkę lub gumowy wałek. Szpatułka będzie odpowiedniejsza, jeśli chcemy pozbyć się nadmiaru kleju i równomiernie rozprowadzić go pod warstwą tapet.

Pęcherzyki i pozostałości kleju należy usuwać równomiernymi ruchami od środka tapety ku jej krawędziom. Starajcie się robić tak, aby nie rozciągnąć i nie porwać tapety.

Wysychanie tapet jako ważna część tapetowania Szczególną uwagę należy przywiązywać do schnięcia tapety. Proces powinien przebiegać naturalnie i powoli, dlatego nie warto tapetować w upały. Przyspieszenie tego procesu może skutkować pęknięciem na powierzchni brytu. Przy wysychaniu tapety kurczą się, wówczas uwydatniają się miejsca łączeń, w najgorszym razie mogą dochodzić one nawet do 1cm. W pomieszczeniu, w którym montowane są fototapety należy wyeliminować również i przeciągi. Silne podmuchy mogą spowodować, że fototapeta odklei się od ściany lub „zsunie się” po niej na podłogę.

Dlaczego nie wszyscy mogą samodzielnie naklejać fototapety samoprzylepne? Wiele osób uważa, że oklejenie ściany przy użyciu fototapety samoprzylepnej jest o wiele prostsze, ale nie jest to jednak prawda. Podczas tapetowania takim typem materiału istnieje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania niezadowalającego efektu, a nawet uszkodzenia samej tapety. Dlatego też tapetowanie tapetami innymi niż samoprzylepne jest o wiele łatwiejsze z tego względu, że można skorygować ich położenie. Montaż tapet samoprzylepnych wymaga ogromnego doświadczenia, w kwestii przyklejenia pierwszego brytu, wygładzenia tapety, aby bardziej przylegała do ściany i usunięcia pęcherzyków powietrza. Podsumowując, przy montażu fototapety samoprzylepnej nie ma miejsca na błędy, należy wykonać wszystko idealnie za pierwszym razem, ponieważ oderwanie brytu od ściany bez szkody dla obrazu jest praktycznie niemożliwe. Takiego materiału mogą używać wyłącznie profesjonaliści, posiadający doświadczenie, a także dobrze znający wszystkie najprostsze techniki montażu tapet.