Kredyt samochodowy… na ferie?

Zbliżają się ferie – czas wyjazdów na narty i snowboard. Jak zwykle spora liczba Polaków ze względu na większy komfort wybierze się w podróż własnym autem. Wielu posiadaczy starszych aut boi się jednak, że nie dojedzie do celu. Postanawiają więc wybrać inny środek transportu. Jeśli tak się dzieje, jaki jest sens dalszego korzystania z takiego auta? Pora na nowy samochód! A jeśli nie masz środków – skorzystaj z kredytu samochodowego.

Škoda Kodiaq – kredyt samochodowy

Škoda to marka, która od lat cieszy się powodzeniem wśród Polaków. Zaś Kodiaq to jeden z nowych modeli tej marki, pojemny i wielozadaniowy SUV, który sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas wyjazdów z rodziną na ferie czy urlop. Spokojnie spakujesz do niej cały bagaż oraz narty, snowboardy czy rowery dla całej rodziny. Dodatkowo w kredycie Škoda Kredyt Niskich Rat możesz ją mieć na bardzo atrakcyjnych warunkach, których dobór zależy tylko od ciebie.

Kredyt samochodowy – opcja 1

Miesięczna rata kredytu samochodowego w wysokości 1 proc. wartości samochodu – to najbardziej optymalna oferta kredytu, dzięki której spłacisz auto szybko, sprawnie i bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Škoda Kodiaq kosztuje w wersji podstawowej 92 400 zł. Zatem rata w wysokości 1 proc. wynosi dokładnie 942 zł. I dokładnie tyle zapłacisz miesięcznie, jeśli weźmiesz kredyt samochodowy na następujących warunkach:

okres kredytowania: 48 rat,

wkład własny: 20 proc. (czyli ok. 18,5 tys. zł),

roczny limit kilometrów: 20 tys.

Kredyt samochodowy – opcja 2

Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy na opłacenie wkładu własnego do kredytu samochodowego, w ramach Škoda Kredyt Niskich Rat możesz zredukować go do zera. Wtedy twoja rata, przy założeniu, że wszystkie pozostałe parametry pozostaną bez zmian (kredyt na 48 miesięcy i limit 20 tys. km rocznie), wyniesie 1 367 zł.

Kredyt samochodowy – opcja 3

Możliwości dostosowania parametrów kredytu do własnych planów masz sporo. Jeżeli zależy ci na możliwie najniższych ratach kredytu samochodowego, weź go na następujących zasadach:

okres kredytowania: ponownie 48 rat,

wkład własny: 30 proc. wartości samochodu,

roczny limit kilometrów: 10 tys.

Wtedy twoja miesięczna rata wyniesie zaledwie… 641 zł.

Kredyt samochodowy – jeszcze więcej opcji

Oczywiście w ramach Škoda Kredyt Niskich Rat jest jeszcze więcej możliwości ustawienia warunków kredytu samochodowego. Możesz je dopasować do swoich potrzeb, korzystając z kalkulatora rat kredytu samochodowego, dostępnego na stronie internetowej ŠKODA Financial Services. Dzięki temu kalkulatorowi kredytu samochodowego z pewnością znajdziesz opcję finansowania, która będzie ci najbardziej pasować i uzyskasz kredyt, który pozwoli ci wyjechać nowym autem na ferie z całą rodziną.