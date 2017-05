Najpopularniejsze chwilówki 2017 – ranking firm pożyczkowych

Najpopularniejsze chwilówki 2017

Można znaleźć pożyczki gotówkowe, które do oddania są w ciągu 30, 45 czy 60 dni. Nazywane one są chwilówkami. Cała procedura ich uzyskania również jest bardzo szybka, dlatego ta nazwa idealnie pasuje. Najpopularniejsze są te chwilówki, które oferują pierwszą pożyczkę za darmo, albo przyznają za pierwszym razem duże kwoty. Jednak z każdą kolejną wziętą pożyczką limit kredytowy się zwykle zwiększa.

Do najpopularniejszych chwilówek w 2017 roku należą:

1. Halo pożyczka – pierwsza pożyczka za darmo do kwoty 2000 złotych, kolejna pożyczka do kwoty 4000 złotych.

2. Money Man – darmowa pierwsza pożyczka do 1000 złotych, kolejna aż do 5000 złotych.

3. Net Credit – do 2000 złotych pierwszej pożyczki za darmo, następna aż do 4000 złotych.

4. Smart Pożyczka – za darmo do 1000 złotych, druga pożyczka do 3000 złotych.

5. Lendon – pierwsza pożyczka za darmo do kwoty 2500 złotych, kolejnym razem do 5000 złotych.

6. Filarum – tylko 1000 zł darmowej pożyczki dla nowych klientów, aż do 4000 złotych przy kolejnych.

7. Vivus – do 3000 złotych darmowej pożyczki za pierwszym razem, do 5000 złotych przy drugiej pożyczce.

8. Wonga – do 1500 złotych dla nowych klientów przy opłacie 10 zł, kolejna pożyczka do 3000 złotych.

9. Tani Kredyt – za darmo dla nowych klientów pożyczka do 1700 złotych, kolejna oferta do wysokości 4000 złotych.

10. Extra Portfel – do 2000 zł darmowej pierwszej pożyczki, do 5000 złotych za drugim razem.*

*Ranking na podstawie ocen klientów, warunków pożyczki oraz kosztów obsługi pożyczki.

źródło: https://chwillowki.pl/ranking-chwilowek/

Najlepsza pożyczka jest najtańsza

Z rankingu wynika, że najpopularniejsze są firmy pożyczkowe, które udzielają pierwszej pożyczki bez kosztów. Jedynie w Wonga zapłacimy 10 złotych, ale jest to tak naprawdę nie koszt pożyczki, a opłaty weryfikacyjnej, której dokonuje się przy składaniu wniosku o pożyczkę. Gdy bierzemy pożyczkę w danej firmie po raz pierwszy otrzymanie maksymalnej kwoty może nie być proste. Jednak i tak w wypadku pierwszej pożyczki nie dostaniemy dużo. Maksymalna kwota oferowana przez firmę pożyczkową z rankingu to 3000 złotych. Natomiast przy drugiej i kolejnej pożyczce można otrzymać już nawet 5 tysięcy złotych. Trzeba jednak pamiętać, że większość chwilówek trzeba oddać w miesiąc, maksymalnie w dwa miesiące, dlatego nie należy brać pożyczki na kwotę jaką dają, tylko taką, jaką będzie można bez problemu spłacić w terminie.

Co sprawdzić w ofercie?

Opinie innych klientów i oceny w rankingach zawsze są pomocne. Jednak warto wiedzieć, że każda firma pożyczkowa może mieć różne warunki do spełnienia przed udzieleniem pożyczki. Wszystkie wymienione powyżej chwilówki można wziąć przez Internet. Cała procedura jest więc bardzo uproszczona i zazwyczaj jeszcze przed złożeniem wniosku można wybrać kwotę i czas spłaty samodzielnie, a potem zobaczyć wszystkie koszty lub też dostać potwierdzenie, że ta pożyczka na pewno jest darmowa. Może też wyskoczyć informacja o opłacie weryfikacyjnej, jednak nie jest to więcej jak 10 złotych.

Z kolei, gdy firma nie jest podana w rankingu, ale ma pozornie świetną ofertę warto zacząć od znalezienia jej danych na stronie internetowej i wpisaniu ich od KRS online, aby zobaczyć czy taka firma faktycznie istnieje. Niestety zdarzają się też oszuści, dlatego warto zweryfikować czy właściciel strony jest na pewno działającą i zarejestrowaną firmą. Kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę to czy po przejściu do wypełnienia formularza online adres strony www zmienia się na https. Dodana literka s oznacza, że połączenie jest szyfrowana, a więc dane osobowe, które podamy we wniosku są bezpieczne i chronione. Warto też na stronie znaleźć informacje o możliwości i cenie przedłużenia terminu spłaty oraz odstąpienia od umowy pożyczki i terminach, w jakich trzeba to zrobić. Dobrze jest też zobaczyć, jak wygląda procedura reklamacyjna.

Weryfikacja potencjalnego klienta

Podczas składania wniosku online trzeba będzie podać dane osobowe z ważnego dowodu osobistego. Trzeba mieć też polskie obywatelstwo albo w wypadku obcokrajowców pozwolenie na stały pobyt w Polsce. Jednak podanie numeru paszportu czy danych z prawa jazdy nie będzie możliwe, ponieważ we wniosku jest pole jedynie do wpisana numeru i serii dowodu osobistego. Konieczne jest też posiadanie osobistego konta bankowego. Nie może to być rachunek dzielony z małżonkiem. Z tego rachunku trzeba bowiem dokonać opłaty weryfikacyjnej w celu potwierdzenia tożsamości oraz danych z dowodu. Przez weryfikację w ten sposób firma pożyczkowa będzie miała pewność z kim ma do czynienia. Potrzebny jest również w tym celu aktywny numer telefonu komórkowego.

Większość firm pożyczkowych sprawdza również bazy dłużników. Jednak inaczej niż w wypadku banku tutaj negatywny wpis nie zamyka drogi do pożyczki. Jeśli jest to stary wpis, a dług został uregulowany tylko nikt jeszcze nie usunął wpisu nie będzie problemu z otrzymaniem pożyczki. Najczęściej jest sprawdzana baza BIG Info Monitor, w której też można znaleźć informacje o poprzednich pożyczkach czy kredytach. Ale nie jest to tak istotne jak dochód pożyczkobiorcy.