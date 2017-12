Pracodawco. Wsparcie młodych warunkiem Twojego sukcesu

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie realizując Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na terenie województwa lubelskiego zaprasza Pracodawców do aktywnego włączenia się do realizacji projektów, kierowanych do osób młodych w wieku 15-29 lat, które nie uczą się, nie szkolą i nie pracują (tzw. młodzież kategorii NETT) poprzez tworzenie miejsc stażowych i miejsc pracy.

Projekty realizowane w ramach PO WER wspierają Pracodawców. Skorzystaj i zobacz na jakie wsparcie możesz liczyć zatrudniając osoby młode:

Staż - tworzenie miejsc stażowych:

w okresie stażu osoba młoda otrzymuje stypendium stażowe od Beneficjenta realizującego projekt, co wiąże się z brakiem ponoszenia kosztów wynagrodzenia przez Pracodawcę,

dodatkowo osoba młoda może liczyć na zwrot poniesionych kosztów związanych

z dojazdem na staż, co przyczynia się do tego, że odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy już nie stanowi problemu,

każda osoba młoda przed stażem uczestniczy w szkoleniu związanym ze stanowiskiem pracy,

Pracodawca ma możliwość przyjąć na staż w tym samym czasie kilku uczestników na okres od 3 do 6 miesięcy.

Bon zatrudnieniowy/ zatrudnienie z dofinansowaniem (18 miesięcy) - przyznawany osobie młodej przez urząd pracy i stanowi gwarancję zrefundowania Pracodawcy kosztów (ok. 800, 00 zł) związanych z wynagrodzeniem nowego pracownika przez okres 12 miesięcy.

Prace interwencyjne - zapotrzebowanie na prace interwencyjne Pracodawca zgłasza do urzędu pracy, określając wymagania co do osoby, którą chce zatrudnić, okres prac interwencyjnych to najczęściej 9 miesięcy; za pierwsze pół roku pracodawca dostaje dofinansowanie, kolejne 3 miejące finansuje samodzielnie.

Szkolenia indywidualne dla przyszłych pracowników - szkolenia organizowane w ramach umów szkoleniowych, gdzie nabywane są nowe kwalifikacje wymagane przez Pracodawców od kandydatów do pracy. Pracodawca nie ponosi kosztów szkoleniowych.

Bon szkoleniowy – gwarantuje skierowanie na wybrane szkolenie wraz z opłaceniem kosztów ponoszonych w związku z podjęciem szkolenia, a Pracodawca pozyska młodego wyszkolonego pracownika.

Zapraszamy do kontaktu z Punktem informacyjnym Wydziału Realizacji PO WER

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Lubartowska 74 A, I piętro, pokój 100

tel. (81) 46 35 349, 605 903 493

e-mail: power@wup.lublin.pl

http://power-wuplublin.praca.gov.pl