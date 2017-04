Zalety domu piętrowego. W jakich sytuacjach taki projekt będzie odpowiedni?

Domy piętrowe cieszą się coraz większą popularnością. Wyjątkowo dobrze prezentują się na działkach w willowych dzielnicach miast. Jakie zalety tego typu domów warto wymienić? Co przemawia za takimi projektami?

Kwestie finansowe

Piętrowy dom będzie posiadał odpowiednią dla nas powierzchnię bez konieczności poszerzenia bryły budynku. Dzięki temu możemy kupić mniejszą działkę, aniżeli w przypadku domu parterowego o takiej samej powierzchni użytkowej. To oczywiście wiąże się z mniejszym kosztem zakupu gruntu. Z drugiej strony, jeśli już mamy całkiem sporą działkę, to niewykorzystaną jej część można odsprzedać, albo przeznaczyć na wybudowanie domu dla dorosłego dziecka. W takim wypadku również można mówić o sporych oszczędnościach. Oprócz tego domy piętrowe mają często bardzo prostą bryłę, bez skomplikowanego kształtu dachu, co wpływa na obniżenie kosztów budowy.

Wygoda

Zarówno parter, jak i piętro takiego domu posiadają pomieszczenia o pełnych wymiarach. To oznacza, że nie ma tam niewygodnych skosów, tak jak ma to miejsce w przypadku domów z użytkowym poddaszem. Z tego względu w pełni wykorzystujemy wszystkie pomieszczenia, które są przestronne i dobrze doświetlone. Również z góry mamy widok na ogród, a nie tak jak w przypadku okien dachowych, mamy ograniczone pole widzenia. Piętro może pełnić podobne funkcje, jak dół, a nie tylko być nocną strefą domu.

Większy ogród

Gdy zależy nam na dużej przestrzeni użytkowej przyszłego lokum, to warto pomyśleć właśnie o domu piętrowym. Dzięki wybraniu wysokiej, zwartej bryły pozostanie nam więcej miejsca na ogród, aniżeli w przypadku domu parterowego o tym samym metrażu. Budynek otoczony zielenią, z ładnym miejscem rekreacyjnym, z którego mogą korzystać domownicy, będzie na pewno bardziej przyjazny, oraz będzie prezentował się doskonale. Podczas wybierania najlepszego dla nas projektu, warto również pomyśleć o otoczeniu domu.

Myślmy przyszłościowo

Wiadomo, że dom buduje się na lata. Z tego powodu warto wziąć pod uwagę również takie kwestie, które za jakiś czas będą dla nas ważne. Przyszłe lokum dla naszego dorosłego już dziecka jest właśnie takim aspektem, na jaki warto zwrócić uwagę. Czasem zdarza się, że dzieci wraz ze swoją rodziną planują zamieszkać w domu rodziców. Wtedy o wiele wygodniej będzie wydzielić osobne mieszkanie, aby obydwie strony miały większą prywatność i komfort. W domu piętrowym jest to jak najbardziej możliwe. Trzeba tylko wybrać odpowiedni projekt.

Duży wybór dostępnych projektów sprawia, że można z łatwością znaleźć dom, który będzie w stu procentach odpowiadał naszym potrzebom. Jeśli chodzi o różnorodne projekty domów - domoweklimaty.pl to strona, na jaką warto zajrzeć.