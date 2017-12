Wykonawcę wyłoniono w drugim przetargu. - Cieszę się że inwestycję wykona bialska firma - mówi prezydent Dariusz Stefaniuk. Zadaszenie amfiteatru to była jedna z jego obietnic wyborczych. - Mam nadzieję że uda nam się to wykonać do września przyszłego roku. Dzięki zadaszeniu przedłużymy sezon kulturalny w mieście, który będzie trwał od wiosny do później jesieni. Oprócz dachu, powstaną nowe ławki, zaplecze, winda, scena będzie większa - zaznacza Stefaniuk.

A dokładniej, scena ma być poszerzona o ok. 30 proc., a to ma zapewnić lepszą akustykę. Obecnie amfiteatr posiada 1067 miejsc. Jego budowa rozpoczęła się w 1997 roku i trwała do 2003 roku. Projektował go Kazimierz Butelski z Krakowa. Jak będzie wyglądał po przebudowie? Zadaszenie będzie w tzw. technologii przekrycia cięgnowo – membranowego.

Jak tłumaczy Adam Kuszneruk z firmy Dombud membrana będzie montowana na konstrukcji stalowej, ale to już na wiosnę. Zniknie "labirynt" dla osób niepełnosprawnych. W to miejsce pojawi sie winda. Będzie nowe zaplecze i drewniane siedziska. Gdzieś na widowni ma się także znaleźć pomnik- ławeczka Bogusława Kaczyńskiego, pochodzącego z Białej Podlaskiej krytyka muzycznego. Przebudowa pochłonie 4,2 mln zł.

Miasto wcześniej szacowało prace na 3,5 mln zł. Dombud jeszcze w tym roku chce wykonać fundamentowanie pod konstrukcję na palach. W czwartek na terenie amfiteatru jeszcze wykonawców nie zastaliśmy.