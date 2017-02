Będzie rondo Żołnierzy Wyklętych. Ale druga propozycja wywołała ostrą dyskusję

Propozycję nazwy Żołnierzy Wyklętych przedłożył radnym prezydent Dariusz Stefaniuk (PiS). Chodzi o rondo przy ulicy Janowskiej i alei Armii Krajowej, której 450-metrowy odcinek oddano w grudniu do użytku. Ale na początku sesji wiceprzewodniczący rady Wojciech Sosnowski (PO) chciał zgłosić poprawkę aby zmienić to na Żołnierzy Niezłomnych.

– Wiele osób pytało mnie i innych radnych dlaczego Żołnierzy Wyklętych. Nie każdy zna historię, nie uczono o tym w szkołach. Nie każdy musi wiedzieć dlaczego są wyklęci. Może to przywoływać na myśl coś negatywnego. A nazwa Żołnierzy Niezłomnych zupełnie inaczej by się kojarzyła – stwierdził Sosnowski. W ten sposób wywołał trwającą ponad 20 minut dyskusję, co w obecnej radzie nie zdarza się zbyt często.

– Ta nazwa podkreśla terror okresu stalinowskiego, to jak oni byli traktowani i dlatego jest adekwatna – zauważył radny Stefan Konarski (PiS).

– Te nazwy funkcjonują równolegle. To rzecz gustu. Ale kładą one nacisk na różne rzeczy. Gdy mówimy o "wyklętych" to odwołujemy się do reżimu który ich wyklął – dorzucił radny Sławomir Potocki (PiS).

Do wniosku Sosnowskiego nie przychylił się jego partyjny kolega Adam Wilczewski. – Moi rodzice byli w Armii Krajowej, ale przeżyli, a wiemy że wielu nie przeżyło. Jeżeli chcemy podkreślić tragizm tamtych czasów to powinniśmy zostać przy nazwie "wyklęci" i nie powinniśmy się o to spierać – podkreślił radny z PO.

Wniosek wiceprzewodniczącego rady prezydent Dariusz Stefaniuk nazwał próbą "samokreacji". – Już podczas oddania inwestycji mówiłem w przestrzeni publicznej o Rondzie Żołnierzy Wyklętych. Nigdy nie spotkałem się z informacją, że ta nazwa komuś przeszkadza – przyznał Stefaniuk. – Dlatego wbrew wszystkiemu powinniśmy tę nazwę utrzymać, w ten sposób udowadniamy że chcemy mówić o polskich bohaterach narodowych – dodał prezydent.

Poza tym, jego zdaniem zmiana nazwy ronda oznaczałaby, że uchwała musiałaby jeszcze raz być procedowana, m.in. z uwzględnieniem opinii komisji nazw ulic. W związku z tym wiceprzewodniczący Wojciech Sosnowski wycofał swój wniosek.

Nazwę Żołnierzy Wyklętych poparło 20 radnych, 2 się wstrzymało. Obecnie w Polsce jest 75 ulic, alei, placów i rond nazwanych mianem Żołnierzy Wyklętych.