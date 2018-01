Bez kolejek do tomografu i rentgena. Nowa pracownia w szpitalu w Białej Podlaskiej

W szpitalu w Białej Podlaskiej otwarto kolejną Pracownię Tomografii Komputerowej i Rentgenowskiej. Dzięki temu do końca roku mają zniknąć kolejki. A w planach jest także stworzenie tzw. Bialskiej Onkologii.

Pracownia znajduje się przy Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych. – To odpowiedź na potrzeby pacjentów, m.in. tych hospitalizowanych w pawilonie chorób zakaźnych i płuc, gdzie przebywa ok. 70 chorych. Dla nich RTG klatki piersiowej czy tomografia jamy brzusznej to podstawowa diagnostyka – mówi Dariusz Oleński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

W placówce funkcjonuje już Dział Diagnostyki Obrazowej. – Przemieszczanie tych pacjentów do naszego centralnego działu było pewnym dyskomfortem i wiązało się z dodatkowym czasem. Dzisiaj ci pacjenci będą to mieli na miejscu – zaznacza dyrektor.

Skorzystają też ci niehospitalizowani. – Mamy długie kolejki i trudną dostępność do tomografii komputerowej, nawet do pół roku. Chcemy, aby nowy tomograf służył też tym pacjentom ambulatoryjnym – dodaje Oleński. Jego zdaniem, do końca tego roku kolejka powinna zniknąć.

Szpital uruchomił pracownię z własnych środków. Kosztowała ponad 2 mln zł. A placówka już ma kolejne plany dotyczące rozwoju opieki onkologicznej. – Pierwszy etap szacujemy na 55 mln zł. W jego ramach powstanie dwupiętrowy pawilon na 80 łóżek. Pacjenci będą hospitalizowani na oddziałach onkologii klinicznej, chemioterapii i hematologii. A na partnerze znajdą się poradnie związane ze schorzeniami onkologicznymi – zapowiada Oleński.

Chodzi m.in. o pracownie kolonoskopii i gastroskopii. – Chcemy je wyposażyć w najlepszy sprzęt od Olympusa. Nasz ośrodek stanie się referencyjny dla tej marki na Europę Wschodnią. Dzięki temu sprzętu nie kupujemy, tylko bezpłatnie wypożyczamy – tłumaczy szef WSzS. Część kwoty na uruchomienie Bialskiej Onkologii szpital przeznaczy z puli pieniędzy, które NFZ zwrócił za tzw. nadwykonania. To ponad 22 mln zł. Dołoży też województwo lubelskie i budżet państwa. A kolejnym etapem będzie stworzenie radioterapii. Natomiast w ciągu tego roku szpital zmodernizuje swój blok operacyjny, gdzie powstaną dwie sale hybrydowe oraz sala laparoskopowa. Sala hybrydowa pozwala na wykonywanie zabiegów polegających na współpracy lekarzy różnych specjalności, na przykład chirurga naczyniowego i kardiologa.