Biała Podlaska: Koniec z ciemnościami na ul. Żeromskiego

W sumie zamontowano tu 37 energooszczędnych latarni typu LED. – Oświetlono blisko kilometrowy odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Aleksandra Wereszki. Położono blisko 1,3 km linii kablowych. Koszt inwestycji to ponad 233 tys. zł – przypomina Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Inwestycją zajęła się bialska firma Igpol. Wcześniej praktycznie cały ten odcinek, z dość sporym ruchem, był w ciemnościach. Zdaniem magistratu, dzięki latarniom poprawi się tu bezpieczeństwo.

Przypomnijmy, że do tej pory ulica Żeromskiego posiadała oświetlenie, ale tylko na odcinku od ulicy Nowej do alei Jana Pawła II. Dalszą część, do nowego osiedla oświetlały łącznie tylko dwie latarnie.

Na energooszczędne wymienianie są też latarnie przy ul. Warszawskiej. Chodzi o 16 latarni na odcinku od nadleśnictwa do granic miasta. Zajmie się tym również firma Igpol.