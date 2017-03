Biała Podlaska: Konsumencie poznaj swoje prawa

– Będzie to okazja do upowszechniania wiedzy zarówno o prawach przysługujących konsumentom jak i instytucjach i organizacjach chroniących prawa konsumentów – mówi Ewa Tymoszuk, powiatowy rzecznik konsumentów. – Rozwijający się intensywnie rynek stosuje coraz nowocześniejsze formy komunikacyjne i techniki marketingowe, które są trudne do rozpoznania przez konsumentów – dodaje Tymoszuk.

Jej zdaniem warunkiem świadomego uczestniczenia konsumentów w rynku jest zasób wiedzy i posiadanie niezbędnych informacji. Będzie do tego okazja 15 marca w godz. 12:00-15:00. Rzecznicy zapraszają konsumentów którzy chcą uzyskać pomoc, nie tylko z zakresu sprzedaży bezpośredniej.