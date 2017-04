Biała Podlaska: Rusza nabór do przedszkoli i szkół

Rusza nabór do miejskich przedszkoli i szkół. W tym pierwszym przypadku będzie można skorzystać z elektronicznego formularza.

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych rekrutacja ruszy 10 kwietnia, wtedy na stronach internetowych placówek pojawią się specjalne formularze. Będzie też można wypełnić go na miejscu w placówce.

– W formularzu rodzic wskazuje trzy placówki do których chce zapisać dziecko, ale najważniejsza jest placówka tzw. „pierwszego wyboru” i to właśnie tam składa się wniosek – tłumaczy Michał Litwiniuk, zastępca prezydenta.

– To ważne aby rodzic wskazał trzy przedszkola, bo jeżeli nie wskaże i na przykład okaże się, że w tym jednym przedszkolu nie ma miejsca, to system zamyka szukanie miejsca dziecku – dodaje Henryk Grodecki, naczelnik wydziału edukacji bialskiego magistratu.

Od września samorządy mają zapewnić miejsca wszystkim dzieciom od 3. roku wzwyż. – Jesteśmy na to przygotowani, w tym celu jako samorząd zaproponowaliśmy włączenie przedszkoli, tych których było można, do zespołów szkół. Żadnego dziecka nie zostawimy w potrzebie – zapewnia Litwiniuk.

Rekrutacja do przedszkoli potrwa do 25 kwietnia.

Jeżeli chodzi o nabór do szkół podstawowych to od 3 do 21 kwietnia automatycznie będą przyjmowane dzieci zamieszkujące na terenie obwodu danej szkoły.

– Oznacza to, że dzieci te nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Szkoła obwodowa ma obowiązek przyjąć każde dziecko zamieszkałe w jej obwodzie – podkreśla zastępca prezydenta.

Dla dzieci spoza obwodów rekrutacja ruszy 24 kwietnia i potrwa do 12 maja. Dzieci te będą przyjmowane w przypadku wolnych miejsc w szkołach. – Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranych trzech szkół zgodnie z własnymi preferencjami, a szkoła wskazana na pierwszym miejscu jest szkołą „pierwszego wyboru”. Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice składają wyłącznie w szkole. Nie ma elektronicznego naboru – zaznacza Michał Litwiniuk.