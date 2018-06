Biskupi obradowali w Janowie Podlaskim. Apelują o ochronę dzieci przed demoralizacją

Zebranie plenarne było połączone z Jubileuszem 200-lecia Diecezji Siedleckiej. Do Janowa Podlaskiego zjechało ponad 100 biskupów.

– Program duszpasterski będzie miał hasło "Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła". Księża biskupi zachęcają aby jak najlepiej przeżywać eucharystię. Dlatego podjęli również kwestię szafarzy komunii świętej, którzy będą mogli ją nosić do osób chorych, starszych, którzy nie mogą być na mszy świętej – mówi ks. dr Paweł Rytel–Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Poza tym była też mowa o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w styczniu w Panamie. Okazuje się, że z Polski wybiera się tam 3,5 tys. młodych ludzi. To najliczniejsza grupa z Europy.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji wznawia też działalność Misyjnego Instytutu Laikatu, który od września zajmie się formacją misjonarzy świeckich. Obecnie wśród 2032 misjonarek i misjonarzy z Polski, którzy pracują w 97 krajach świata, jest 57 misjonarzy świeckich.

Biskupi zwrócili się również z apelem do rodziców i nauczycieli, aby budzić czujność w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed postępującą demoralizacją. "Wszystkich bowiem niepokoją wiadomości o dramatach spowodowanych używaniem narkotyków i dopalaczy, jak również to, że w placówkach oświatowych i miejscach wypoczynku może dochodzić do promowania aborcyjnych środków wczesnoporonnych. Troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wymaga współpracy wszystkich środowisk odpowiedzialnych za wychowanie" – czytamy w komunikacie episkopatu.

Bazylika mniejsza

W czwartek odbyła się uroczystość nadania tytułu i godności „Bazyliki Mniejszej” dla Kolegiaty Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim. Tytuł nadaje papież Franciszek. Stosowny dekret odczytał nuncjusz apostolski w Polsce abp. Salvatore Pennacchio.