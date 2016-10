Boiska w Białej Podlaskiej. Tu przetarg, tam budowa

Pełnowymiarowe boisko (105 x 68 metrów) ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem ma powstać w miejscu obecnego bocznego boiska przy stadionie miejskim. Wykonawca zadba też o odwodnienie, piłkochwyty z siatki i wyposażenie obiektu sportowego. Do tego kilkumetrowa strefa bezpieczeństwa otaczająca boisko. Nawierzchnia będzie musiała spełniać wymogi FIFA Quality Pro. W narożnikach ustawione będą 18-metrowe maszty, a na każdym po 10 lamp. Obiekt ma powstać do maja przyszłego roku. Firma która wygra przetarg będzie także zobowiązana do 3-letniej konserwacja boiska. Na ten cel miasto dostało 1,3 mln zł dofinansowania z ministerstwa sportu. Tyle samo dołoży z własnej kasy.

Przypomnijmy, że w trakcie opracowywania jest też projekt stadionu miejskiego. Na to miasto wydało 200 tys. zł. Stadion ma spełniać wymogi licencyjne drugiej ligi i nadawać się do organizacji imprez rozrywkowych. – Później będziemy zabiegać o środki zewnętrzne na samą modernizację. To będzie przebiegać etapowo. A bez projektu nie możemy się o to starać – podkreśla prezydent Dariusz Stefaniuk.

Miejski stadion był kilka razy remontowany, m.in. jego trybuny, ale jako całość jak dotąd nie doczekał sie gruntowej modernizacji.

Natomiast trwają już prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy I LO im. J.I. Kraszewskiego. Wykonawcę wyłoniono dopiero przy drugim przetargu, bo pierwszy unieważniono, bo jedyna złożona wówczas oferta była o 20 tys. zł wyższa od środków którymi dysponuje miasto. Drugi przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne "ZIB". Ma wybudować boisko za blisko 239,5 tys. zł. Obiekt ma pełnić rolę kortu tenisowego, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i nożnej. Nawierzchnia będzie poliuretanowa. Inwestycja ma powstać do 5 listopada.

Boisko ma służyć przede wszystkim uczniom. – W ciągu dnia będą się tu odbywały lekcje wychowania fizycznego. Po południu zajęcia dla szkolnych klubów sportowych, a reszta czasu dla mieszkańców miasta. Chciałbym, aby boisko żyło do późnych godzin – mówił nam jeszcze przed ogłoszeniem przetargu Przemysław Olesiejuk, dyrektor LO.