Dziki z Białorusi nie wejdą do Polski. Wzdłuż granicy ma powstać płot

O budowie płotu jako sposobie walki z afrykańskim pomorem świń mówi się już od zeszłego roku.

– Jest przygotowywana specustawa dotycząca budowy tego ogrodzenia. Ona jest w uzgodnieniach międzyresortowych, to nie jest łatwe zadanie. Myślę, że do połowy marca powinna trafić do parlamentu – stwierdził Jurgiel, przekonując że chce aby budowa ruszyła jak najszybciej. A będą za nią odpowiadali wojewodowie na danym terenie.

Płot ma powstać wzdłuż granicy Polski z Białorusią i Ukrainą. Gdy specustawę zatwierdzi Sejm, rozpisany zostanie przetarg na wykonawcę i projektanta, który określi sposób jego budowy.

– Tworzymy zaporę, która ma uniemożliwić napływ dzików do Polski. Przyjęliśmy rozwiązania, które eliminują zjawisko ASF. Jeśli już je wyeliminujemy, to nie może być zagrożenia napływu dzików ze strony Białorusi i Ukrainy – tłumaczył w Brukseli szef resortu. Budowa takiego płotu ma kosztować ok. 150 mln zł. Ministerstwo chce aby dołożyła do tego Unia Europejska.

W województwie lubelskim najwięcej ognisk ASF odnotowano w powiecie bialskim. Ponad 1300 rolników zrezygnowało tu z hodowli trzody chlewnej.